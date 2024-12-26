Режим ЧС федерального уровня введен на Кубани из-за разлива топлива в Черном море

Глава МЧС Александр Куренков прибыл в Анапу для контроля хода ликвидации последствий случившегося.

В Краснодарском крае введен режим ЧС федерального уровня в связи с последствиями разлива мазута в Черном море из-за ЧП с танкерами «Волгонефть». Об этом сообщили в МЧС России после заседания в Анапе с участием главы ведомства Александра Куренкова.

«ЧС федерального характера ввели», — отметили в ведомстве журналистам после проведения заседания.

Ранее с целью контроля хода ликвидации разлива мазута в Анапу прибыл Александр Куренков. В пресс-службе ведомства отмечали, что с начала работ в регионе собрали более 23 тысяч тонн загрязненного грунта.

Крушение танкеров в Керченском проливе

Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239 в Керченском проливе произошло 15 декабря. Сильные штормовые волны буквально переломили судна пополам. На борту первого танкера было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные — спасены.

В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Керченском проливе. В Керчи был введен режим ЧС муниципального характера. Как заявил глава Минприроды России Александр Козлов 16 декабря, часть мазута остается в потерпевших крушение танкерах под Керчью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Капитанам потерпевших крушение танкеров «Волгонефть» предъявлены обвинения.

Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу, которая будет заниматься ликвидацией последствий разлива топлива, а также организовать спасательные работы. К мониторингу экологической ситуации и анализу текущей обстановки в регионе приступило Росрыболовство.

Краснодарский край выделит 1,2 миллиарда рублей на ликвидацию последствий разлива мазута в Анапе. Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как власти помогают устранить последствия ЧС.