«Еще бы полсантиметра»: Лада Дэнс рассказала о последствиях страшного ДТП

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 293 0

Певица Лада Дэнс провела год в инвалидном кресле после ДТП

Лада Дэнс год провела в инвалидном кресле

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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Она выходила на сцену на костылях.

Певица Лада Дэнс год провела в инвалидном кресле. Об этом она рассказала в интервью KP.RU.

В августе 2023 года артистка вместе со своей приятельницей попали в ДТП. В результате у Дэнс диагностировали сильное сотрясение и перелом бедра, а у ее знакомой было раскроено все лицо — до уха.

«Еще бы полсантиметра, и у меня был бы уже протез, скажем так. Но Бог соломинку подложил в очередной раз. Авария первая, но инвалидное кресло уже не первое в моей жизни. Я падала с лыж, потом еще год просидела в инвалидном кресле, восстанавливалась», — поделилась подробностями артистка.

Она добавила, что на своих концертах выходила на костылях, но стояла на правой ноге, так как на левую ей запретили становиться. Певице потребовалось полтора года, чтобы полностью прийти в себя, как физически, так и морально.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лада Дэнс опровергла слухи о завершении карьеры. В СМИ распространялась информация о том, что певица Лада Дэнс уходит на пенсию. Теперь артистка хочет подать в суд на журналистов.

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