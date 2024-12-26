«Она великий человек»: Анастасия Волочкова назвала имя спортсмена 2024 года

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 8 0

Балерина Анастасия Волочкова назвала спортсмена текущего года

Волочкова назвала имя спортсмена 2024 года

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Эта девушка, по мнению балерины, светлый и упорный человек.

Балерина Анастасия Волочкова считает фигуристку Камилу Валиеву главной спортсменкой 2024 года. Об этом она заявила в беседе с «Матч ТВ».

Звезда считает, что Валиевой смело можно ставить призвание «лидер спорта». По ее мнению, 18-летняя фигуристка — светлый и упорный человек.

Фигуристка Камила Валиева. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Я очень рада, что ей помогли шоу, в которых она участвовала. Это давало ей возможность выходить на лед и быть внутри творчества. Я считаю, что она великий человек», — отметила Волочкова.

На лед Валиева вышла впервые в июле этого года после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о ее четырехлетней дисквалификации. Она приняла участие в шоу Татьяны Навки, но вот выступать на турнирах фигуристка не сможет до декабря 2025 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что мама Камилы Валиевой получила награду на премии вместо нее. Женщина поблагодарила всех, кто был рядом с Камилой на протяжении всего ее нелегкого пути. Родительница фигуристки призвала всех людей следовать своему сердцу. Она считает, что каждому человеку необходимо до последнего оставаться верным самому себе и никогда не сдаваться.

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