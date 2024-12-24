«Трудно встретить кого-то лучше»: Олег Майами прокомментировал новые отношения Айзы

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 23 0

Олег Майами пожелал Айзе скорее выйти замуж

Олег Майами об Айзе и муже Ивлеевой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Поклонники оценили чувство юмора певца.

Певец Олег Майами неоднозначно отреагировал на нового парня своей экс-возлюбленной Айзы. Об этом он рассказал в беседе с teleprogramma.org.

Артист отметил, что только рад таким новостям. Ведь, как он считает, после отношений с ним достаточно трудно встретить кого-то лучше.

«После меня действительно трудно встретить кого-то лучше. Но у них получается, и они практически все счастливы. Желаю им поскорее пожениться и никогда не разводиться!» — разоткровенничался Майами.

Подписчики певца отметили, что у Олега достаточно высокая самооценка и прекрасное чувство юмора. Но вот, по их мнению, личная жизнь у артиста почему-то не заладилась.

Майами поспешил их успокоить и также рассказал о ситуации на личном фронте. Как оказалось, он просто не хочет романтики, так как все время тратит на работу и в дальнейшем планирует заниматься тем же.

Ранее 5-tv.ru писал, что Олег Майами оскорбил актрису Анну Хилькевич. Неприятный инцидент прошел на пробах, где парень был ее партнером.

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«Трудно встретить кого-то лучше»: Олег Майами прокомментировал новые отношения Айзы

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