«Трудно встретить кого-то лучше»: Олег Майами прокомментировал новые отношения Айзы
Олег Майами пожелал Айзе скорее выйти замуж
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Поклонники оценили чувство юмора певца.
Певец Олег Майами неоднозначно отреагировал на нового парня своей экс-возлюбленной Айзы. Об этом он рассказал в беседе с teleprogramma.org.
Артист отметил, что только рад таким новостям. Ведь, как он считает, после отношений с ним достаточно трудно встретить кого-то лучше.
«После меня действительно трудно встретить кого-то лучше. Но у них получается, и они практически все счастливы. Желаю им поскорее пожениться и никогда не разводиться!» — разоткровенничался Майами.
Подписчики певца отметили, что у Олега достаточно высокая самооценка и прекрасное чувство юмора. Но вот, по их мнению, личная жизнь у артиста почему-то не заладилась.
Майами поспешил их успокоить и также рассказал о ситуации на личном фронте. Как оказалось, он просто не хочет романтики, так как все время тратит на работу и в дальнейшем планирует заниматься тем же.
Ранее 5-tv.ru писал, что Олег Майами оскорбил актрису Анну Хилькевич. Неприятный инцидент прошел на пробах, где парень был ее партнером.
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