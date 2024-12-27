Четырехлетнего мальчика застрелили на парковке в США

У матери погибшего позже нашли пистолет.

Мальчик четырех лет погиб в результате стрельбы в городе Колумбия. Об этом сообщает агентство Associated Press. со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел 24 декабря в штате Южная Каролина. Причины, по которым началась стрельба, неизвестны.

Уточняется, что мальчик находился один в машине без присмотра взрослых в компании с другими детьми. После звука выстрела люди вызвали спецслужбы и мальчика экстренно доставили в больницу. Во время допроса матери ребенка в машине обнаружили пистолет.

«Полиция Колумбии заявила, что следователи «продолжат выяснять, как ребенок был смертельно ранен», — говорится в сообщении.

Малыша спасти не удалось — он скончался в местной больнице на следующий день.

Ранее 5-tv.ru писал, что американка получила пожизненное за убийство мужчины во время игры в прятки. Преступление произошло во Флориде в 2020 году. Во время игры в прятки американец залез в чемодан, а женщина застегнула молнию. Сначала она смотрела, как он пытается выбраться, а после ушла спать.