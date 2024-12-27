Си Цзиньпин посетит Россию в 2025 году

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 27 0

Посол РФ в Китае Моргулов: глава КНР Си Цзиньпин посетит Россию в 2025 году

Си Цзиньпин посетит Россию в 2025 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Запланирован еще ряд совместных мероприятий.

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию в 2025 году. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол РФ в Китае Игорь Моргулов.

«Что касается конкретных двусторонних мероприятий, то могу сказать, что соответствующие планы уже активно верстаются», — объявил Моргулов.

Кроме того, в Поднебесной состоится 30-я регулярная встреча глав правительств, а также 11-е заседание межпарламентской комиссии.

Посол также упомянул, что важными международными событиями станут заседания Совета глав государств ШОС в Китае и Совета глав правительств ШОС в России.

Встречи председателя КНР Си Цзиньпина и российского лидера Владимира Путина происходят на регулярной основе. Первым зарубежным визитом лидера Китая после переизбрания в 2023 году стал приезд в Россию. Президент России, в свою очередь, в мае этого года — с первым после переизбрания визитом — поехал в Китай.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин назвал РФ и КНР странами, больше всего пострадавшими во Второй Мировой.

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