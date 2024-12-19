Путин назвал РФ и КНР странами, больше всего пострадавшими во Второй Мировой

Россия и Китай — страны, которые больше всего пострадали во время Второй мировой войны. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов 2024 года».

Российский лидер отметил, что РФ и КНР добились Победы через по-настоящему тяжелейшие потери.

«У нас говорили, 20, то 25, сейчас некоторые историки говорят, — 27 миллионов погибших. В Китае еще больше, об этом вообще мало говорят. Но в Китае больше — там свыше 30 миллионов. И то, что делали японские милитаристы на китайской земле, — это ужас», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что народу Китая пришлось пережить непростые испытания.

«Мы были вместе тогда. И сейчас мы вместе. И это важнейший фактор», — добавил Путин.

Путин отметил, что после Второй мировой инструментом для стабилизации обстановки в мире была Организация объединенных наций (ООН).

Путин добавил, что отношения РФ и КНР сейчас активно развиваются и выходят на новый уровень. Например, Москва и Пекин нередко координируют свои действия на международной арене. Что, безусловно, является важнейшим элементом с точки зрения дипломатии и сотрудничества двух государств.

Также Путин попросил китайского журналиста передать привет председателю Си Цзиньпину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин пока не виделся с экс-главой Сирии Асадом после его приезда в Москву.