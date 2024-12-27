Обладатель Кубка Стэнли признан лучшим российским спортсменом 2024 года. К такому решению пришли журналисты, колумнисты и эксперты издания «Спорт-Экспресс». Сергей Бобровский стал третьим хоккеистом более чем за четверть века, который получил почетный титул. Какие достижения позволили вратарю сделать это, узнал корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

Что нужно хорошему спортсмену, чтобы стать выдающимся? Чтобы тебя, играющего в Америке, в России на летнем выставочном матче встречали приветственными криками.

«Подход, отношение к той игре, которая никакого значения не имела. Он буквально через двух-трех недели после выигрыша Кубка Стэнли прилетел в Москву. Я ему сказал, может, сыграешь первый период, потом отдохнешь? Он: «Не-не-не, я готов играть до конца игры», — рассказал двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов.

Главный трофей мирового хоккея Бобровский завоевал в этом году. Вратарь, который приводит команду к этой, как говорят, «чашке», автоматом попадает в пантеон хоккейных богов.

«Он живой! Он в воротах все время живой! Есть вратари наши, не будем называть фамилии, вот смотришь и такое ощущение, что он устал или перелет был тяжелый. Не видно его жизни в воротах. А вот Бобровский, если он играет в воротах, — ты видишь, что он живет хоккеем», — заявил трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк.

«Удивительный парень на самом деле, я вот стал фанатом его, как и миллионы, наверное, болельщиков во всем мире. Парад победы — вышел, обернувшись российским триколором. Мог бы не делать этого. Для чего? Там другая команда, другая история. Но он посчитал, что в этот момент ему это важно сделать», — отметил двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Парад победы — это чествование обладателей Кубка Стэнли. Бобровский с нашим триколором — под аплодисменты заокеанской публики. И три легендарных хоккеиста — Третьяк, Фетисов, Ларионов — у каждого есть повод его уважать. Да, Сергей отлично ловит шайбы. Но это умение из воздуха не берется.

«Сергей Бобровский, наверное, один из тех российских спортсменов, и уж тем более хоккеистов, который обладает такой, я бы сказал, высшей степенью самоорганизации. Человек крайне целеустремленный и при этом крайне понимающий, что ему нужно, чтобы добиться результата», — считает хоккейный обозреватель Александр Кузмак.

Хоккейные вратари — люди специфичные, у них в головах чего только не намешано. Если намешано правильно — вырастают Бобровские. Спасибо родителям. Да вот Сергей сам же говорил.

«Бессонные ночи, ранние подъемы, возили меня на тренировки. Я жил довольно далеко в своем городе. Им огромная благодарность, были разные периоды в нашей жизни, но они всегда находили время, находили энергию, заботились обо мне, вкладывали, любили, поддерживали меня, несмотря на поражения и победы», — сказал Бобровский.

И еще штрих к портрету — мастер-класс Сергея в родном для него Новокузнецке. 2014 год, потом 2017-й и 2024-й. Тенденция, однако! В отпуске всякий раз найти время и обучить детей, кто-то из которых потом, возможно, станет таким, как ты — обладателем Кубка Стэнли, спортсменом года по версии «Спорт-Экспресса». И услышит от первого тренера слова, после которых что-то добавлять — только портить.

«Удачи, удачи! Чтобы у него все его мечты, все его чаяния сбывались. Масса наилучших пожеланий! Если так все рассказывать, то, наверное, не хватит нам не только эфирного времени — жизни не хватит», — сказал первый тренер Бобровского Алексей Кицын.