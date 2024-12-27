Не могла вылечиться 10 лет: Дубцова рассказала о борьбе с серьезным недугом

Долгое время звезда считала, что лекарства от ее болезни нет.

Певица Ирина Дубцова победила аллергию на пыльцу березы. Об этом она рассказала в беседе с URA.RU.

Этот недуг у нее обнаружили десять лет назад, и каждую весну она была как в аду. В периоды цветения Дубцова страдала из-за сильных бронхоспазмов, и ей приходилось не раз вызывать скорую помощь.

Как она выяснила позже, этот вид аллергии почти не поддается лечению, поэтому певице приходилось покидать Россию каждый год и возвращаться только в конце мая. Обычно артистка уезжала в это время на Мальдивы вместе с сыном Артемом, который тоже тяжело переносит цветение березы.

Теперь же Дубцова уезжать из РФ весной не намерена, даже в самый пик цветения. И все это благодаря столичным врачам.

«Оказалось, что от аллергии на березу придумали прививку», — рассказала певица.

Дубцова призналась, что сделала вакцину в прошлом году, и все прошло отлично — аллергии на пыльцу будто и не было.

Теперь певица наконец может жить полноценно и наслаждаться московской весной.

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