«Не самый приятный подарок к Новому году»: Айзу обокрали на Бали

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 229 0

У Айзы украли три миллиона рублей на Бали

У Айзы украли три миллиона рублей на Бали

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

С карты блогера списали около трех миллионов рублей.

У бывшей жены рэпера Гуфа (Алексея Долматова), блогера Айзы-Лилуна Ай украли три миллиона рублей на Бали. Об этом знаменитость сообщила в социальных сетях.

«Лицо декабря. Когда под конец года обокрали, и я теперь решаю вопросы в индонезийском банке», — написала она.

В разговоре с 5-tv она рассказала, что мошенники списывали с ее банковской карты сначала небольшие суммы.

«(Деньги — Прим.ред.) списывались по маленькой сумме, которую я не замечала: три доллара, два доллара. А потом бабац, и списались огромные суммы. В итоге вышла 31 тысяча долларов с копейками (около трех миллионов рублей по нынешнему курсу — Прим.ред.)», — рассказала знаменитость.

По словам Айзы, деньги списывались с карты местного банка.

«Здесь мошенники действуют иначе, они не звонят и ничего не говорят, они просто списывают», — объяснила она.

Злоумышленники списали средства, будто она сделала покупку. Айза очень расстроилась и отметила, что это «не самый приятный подарок к Новому году».

Несмотря на жизненные трудности, звезде есть, от кого получить поддержку. В этом году она вступила в новые отношения. Личность ее избранника раскрылась спустя несколько месяцев: им оказался бизнесмен Степан Кузьменко.

Известно, что они познакомились в Москве. Возлюбленный младше ее на десять лет. По словам звезды, мужчина быстро нашел общий язык с ее сыновьями — 14-летним Сэмом и восьмилетним Элвисом.

Сейчас Айза живет на Бали, где и купила землю. Так она воплощает мечту о доме на берегу Индийского океана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Айза ввела суровые правила для своих сыновей.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
99.23
-0.38 103.30
-0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:02
Российские военные освободили Загрызово в Харьковской области и Ивановку в ДНР
12:53
Azerbaijan Airlines объявила о приостановке рейсов из Баку в ряд городов РФ
12:46
«Мы скоро победим!» — Песков отправил журналистам новогодние открытки
12:29
«Не самый приятный подарок к Новому году»: Айзу обокрали на Бали
12:06
«Все получится»: Дмитрий Патрушев принял участие в акции «Елка желаний»
11:48
Тайна раскрыта: кем работали родители Кевина из фильма «Один дома»

Сейчас читают

«Секунды решают»: ВС РФ взяли четыре опорника ВСУ на покровском направлении
При взрыве на заводе в Турции погибли 12 человек
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год