«Не самый приятный подарок к Новому году»: Айзу обокрали на Бали

С карты блогера списали около трех миллионов рублей.

У бывшей жены рэпера Гуфа (Алексея Долматова), блогера Айзы-Лилуна Ай украли три миллиона рублей на Бали. Об этом знаменитость сообщила в социальных сетях.

«Лицо декабря. Когда под конец года обокрали, и я теперь решаю вопросы в индонезийском банке», — написала она.

В разговоре с 5-tv она рассказала, что мошенники списывали с ее банковской карты сначала небольшие суммы.

«(Деньги — Прим.ред.) списывались по маленькой сумме, которую я не замечала: три доллара, два доллара. А потом бабац, и списались огромные суммы. В итоге вышла 31 тысяча долларов с копейками (около трех миллионов рублей по нынешнему курсу — Прим.ред.)», — рассказала знаменитость.

По словам Айзы, деньги списывались с карты местного банка.

«Здесь мошенники действуют иначе, они не звонят и ничего не говорят, они просто списывают», — объяснила она.

Злоумышленники списали средства, будто она сделала покупку. Айза очень расстроилась и отметила, что это «не самый приятный подарок к Новому году».

Несмотря на жизненные трудности, звезде есть, от кого получить поддержку. В этом году она вступила в новые отношения. Личность ее избранника раскрылась спустя несколько месяцев: им оказался бизнесмен Степан Кузьменко.

Известно, что они познакомились в Москве. Возлюбленный младше ее на десять лет. По словам звезды, мужчина быстро нашел общий язык с ее сыновьями — 14-летним Сэмом и восьмилетним Элвисом.

Сейчас Айза живет на Бали, где и купила землю. Так она воплощает мечту о доме на берегу Индийского океана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Айза ввела суровые правила для своих сыновей.