Лавров исполнит желания четырех детей в рамках «Елки желаний»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 37 0

Министр призвал к тому, чтобы каждый ребенок в России был охвачен благотворительным новогодним движением.

Фото, видео: Иван Кабанов/ФедералПресс/ТАСС; 5-tv.ru

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров исполнит желания четырех детей в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».

Так, 13-летняя Полина попросила о встрече с заслуженным артистом России, солистом группы «Любэ» Николаем Расторгуевым. У мальчика Матвея похожее желание — он мечтает побывать на концерте этой группы.

Желание подростка Ивана — посетить тренировку «Спартака», о чем, к слову, мечтает сама глава МИД России, а пятилетний Юрий попросил роликовые коньки.

«Я с огромным удовольствием выполню все эти пожелания», — заверил министр.

Лавров выразил пожелание, чтобы каждый ребенок в России был охвачен движением «Елка желаний». Министр отметил, что с каждым годом оно расширяется, и участие в нем принимает не только президент России, правительство и руководители палат Федерального собрания, но и огромное количество официальных лиц и чиновников федерального и регионального уровня, представителей бизнеса и общественных организаций.

«Так что, мне кажется, мы на правильном пути, когда мы все стараемся дополнительные радости создать детям в канун этого светлого праздника», — подчеркнул Лавров.

«Елка желаний» — благотворительная акция, которая проводится накануне Нового года в России. На елке висит множество бумажных шариков, на которых написаны мечты детей, живущих на новых территориях России, а также в приграничье — в Курской и Белгородской областях, в частности, дети участников СВО.

В акции принимают участие министры, депутаты, сенаторы, общественники и деятели культуры. Присоединиться к ним может любой желающий — достаточно зайти на сайт проекта «Елкажеланий.рф» и выбрать, какую мечту хотел бы исполнить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев исполнит мечты трех детей в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».

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