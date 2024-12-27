Ковальчук заявил о создании в России новой малой АЭС для освоения Арктики

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Реактор безопасен и вырабатывает электричество и тепло в необходимом для работы в труднодоступных удаленных районах количестве.

Ковальчук заявил о создании в России новой малой АЭС для освоения Арктики

Фото: © РИА Новости/Кирилл Шипицин

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В России создана принципиально новая малая атомная электростанция (АЭС), необходимая для освоения Арктики. Об этом заявил президент национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в интервью федеральному телеканалу.

«Мы ведем не исследования, а разработки, у нас работает принципиально новая атомная электростанция малой мощности „Елена“. Эта станция — это батарейка, это реактор, который абсолютно безопасно работает без людей», — сказал ученый.

Речь, по его словам, идет о саморегулируемом безопасном реакторе, который вырабатывает до 1 МВт электричества и до 14 МВт тепла, что является базой для освоения Арктики, Северного морского пути и труднодоступных удаленных районов.

На днях в интервью «Известиям» Ковальчук заявил, что Россия остается лидером на рынке атомной энергии, однако, чтобы сохранять это лидерство, необходимо постоянно развиваться.

Также, по словам главы Курчатовского института, Россия на сегодня лидирует в ряде других областей, в числе которых производство гиперзвукового оружия, термоядерные исследования и плазменные технологии. Кроме того, в стране «семимильными шагами» и на качественно новой базе развивается генетика, которая, как уверен ученый, скоро станет самой совершенной в мире.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук назвал российский ледокольный флот не имеющим аналогов в мире.

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