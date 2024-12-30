«Меньше думать о проблемах»: Туриченко пожелал в Новом году быть беззаботными

Гевондян Каринэ
Гевондян Каринэ Эксклюзив 32 0

Кирилл Туриченко пожелал в Новом 2025 году быть беззаботными

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Белоусов; 5-tv.ru

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Предыдущий год был полон сюрпризов, но наступивший обещает быть еще более ярким, ведь Змея-2025 не дремлет.

В мире, полном проблем и невзгод, нельзя терять свою детскую наивность. Так считает солист группы «Иванушки lnternational» Кирилл Туриченко. Наступивший праздник — прекрасный повод окунуться в беззаботное время!

«Дорогие телезрители, мы хотим поздравить вас с наступившим Новым годом. Пожелать самого главного — стабильности, здоровья, никогда не сомневайтесь в завтрашнем дне, он обязательно наступит и он будет лучше, чем сегодня. Мы вам желаем чудес, мы вам желаем много путешествий, мы вам желаем меньше задумываться о каких-то проблемах», — делится пожеланиями артист.

По мнению Туриченко, в Новый год нужно входить без ссор и обид, поэтому необходимо «позвонить всем, с кем поссорились», чтобы сделать этот год лучше предыдущего. К слову, сам исполнитель уже поделился планами. Певец планирует заниматься с супругой увеличением демографии в стране. 

 

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