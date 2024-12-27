Мишустин заявил о работе правительства в новогодние праздники без выходных

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Премьер-министр подчеркнул, что грядущие каникулы — время повышенного внимания для многих служб.

Мишустин заявил о работе правительства в новогодние праздники без выходных

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Новогодние праздники — период повышенного внимания для многих служб, поэтому правительство РФ должно работать в это время без выходных. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на последнем в уходящем году заседании кабмина.

«Впереди длительные новогодние каникулы. Взрослые и дети в нашей стране очень любят эти праздники. В эти дни все семьи встречаются с друзьями, с близкими, путешествуют, но для многих служб это время повышенного внимания. И здесь правительство должно работать без выходных», — подчеркнул премьер.

Он также попросил членов правительства держать ситуацию на контроле и оперативно принимать все необходимые меры.

На днях Мишустин уравнял выплаты военным в Курской области и на СВО. Во время прямой линии 19 декабря президент России Владимир Путин отметил, что разница выплат военнослужащими, принимающими участие в боевых действиях на Украине и в Курской области, — это упущение властей. Глава государства пообещал разобраться с ситуацией.

Мишустин призвал держать это ключевое направление на особом контроле. По словам премьер-министра РФ, необходимо будет вникнуть в детали, «чтобы принимаемые решения учитывали местные реалии».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний».

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