Белый гроб и последние слова отца: как прошли похороны Яниса Тиммы

|
Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 157 0

Экс-супруга Анны Седоковой Яниса Тимму похоронили в Латвии в белом гробу

Фото, видео: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На прощание с баскетболистом приехали самые близкие родственники. Кого не было среди присутствующих?

В Латвии состоялось прощание с бывшим мужем певицы Анны Седоковой, экс-нападающим «Химок» Янисом Тиммой. Траурная церемония прошла в Риге. Проводить спортсмена в последний путь пришли все родственники, но самой экс-солистки «ВИА Гра» в похоронной процессии замечено не было.

По информации 5-tv.ru, соболезнования от друзей и поклонников у гроба принимали первая супруга, Саша Ошо, мать и отец баскетболиста. Доступ к гробу имели все, кто хотел лично произнести в честь спортсмена последние слова.

Желающих проститься было так много, что сама процедура слегка затянулась. Чтобы уважить спортсмена, близкие заказали для Яниса Тиммы белоснежный гроб. Рядом с постаментом также разместили портрет самого баскетболиста: с фото на присутствующих смотрел улыбающийся спортсмен.

В конце церемонии гроб с телом спортсмена выносили из здания крематория под громкие аплодисменты. Ни мать, ни первая супруга баскетболиста на вопросы журналистов не смогли сказать ни слова, настолько они были убиты горем. Ответственность за последние слова о сыне взял на себя отец спортсмена, Райтис Тимма.

По признаниям мужчины, он все еще не до конца смирился с тем, что Яниса больше нет. На днях убитый горем глава семьи взял под опеку осиротевшего пса Тиммы. Питомец теперь — единственное, что осталось у отца после утраты сына.

«Он был хороший мальчик, хороший сын. Люблю я сына. Хороший мальчик, такой как все», — сказал отец.

Через несколько часов тело Яниса Тиммы кремируют.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Анна Седокова называет смерть бывшего супруга злой шуткой. 

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
99.23
-0.38 103.30
-0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:14
«Хочется оставить наследие»: художник Никас Сафронов о сложностях в личной жизни
19:00
Во всем должна быть мера: прогноз Таро на неделю с 30 декабря по 5 января
18:57
«Нельзя быть наивными»: Шольц заявил о желании повторно поговорить с Путиным
18:47
Насильственная украинизация: Киев вновь пытается избавиться от русского языка
18:39
Двигай ножками: как не испортить фигуру за время новогодних праздников
18:35
Белый гроб и последние слова отца: как прошли похороны Яниса Тиммы

Сейчас читают

Импортозамещение: какие российские актеры могли бы сыграть героев «Гарри Поттера»
«Без истерики и плача»: пострадавшая в авиакатастрофе 11-летняя россиянка идет на поправку
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год