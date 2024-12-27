В январе состоится заседание СБ ООН по преступлениям ВСУ против мирных жителей

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

Россия проведет заседание СБ ООН по вопросам преступлений ВСУ

рф проведет заседание сб оон по преступлениям ВСУ против мирных жителей

Фото: www.globallookpress.com/Xie E

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Особый акцент будет сделан на докладе по Селидово и свидетельствах очевидцев.

Члены Совета Безопасности ООН встретятся по инициативе России в январе. Во время совещания будет решатся вопрос преступлений украинских боевиков, направленных против мирных жителей, рассказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegam-канале.

«Планируем вновь затронуть сюжет о преступлениях укронацистов на неформальном заседании СБ ООН по „формуле Арриа“ в январе», — сообщил политик.

Он также отметил, что особенно внимательно рассмотрят доклад по Селидово. Там Украинские военные убили 14 гражданских. Свидетельств военных преступлений ВСУ очень много: очевидцы рассказывали, что украинские солдаты и польские наемники расстреливали мирных граждан незадолго до прихода русских военных. Это было сделано для того, чтобы впоследствии обвинить в этом наших солдат.

Полянский отметил, что виновные в преступлениях против мирного населения до сих пор уточняются. Особый вклад в это вносит член Общественной палаты РФ Максим Григорьев и управляемый им Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов — так, его доклад по действиям ВСУ в Селидово стал важным шагом на пути к восстановлению справедливости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что за сутки ВСУ потеряли в Курской области более 600 боевиков.

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