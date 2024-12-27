За сутки ВСУ потеряли в Курской области более 600 боевиков

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 59 0

Операция по выдавливанию украинских неонацистов с территории России продолжается.

За сутки ВСУ потеряли в Курской области более 600 боевиков

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Тема:
Курская область

За последние сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в Курской области более 600 боевиков. Об этом сообщает Минобороны России.

Также российские войска уничтожили четыре танка, две БМП, в том числе американскую Bradley, 24 бронированные машины, 20 автомобилей, семь артиллерийских орудий и шесть минометов.

«Подразделения группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад территориальной обороны ВСУ», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Всего после нападения на Курскую область ВСУ потеряли там более 44 тысяч боевиков. Операция по выдавливанию противника с территории России продолжается.

Атака ВСУ на Курскую область

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий боевиков погибли и пострадали десятки человек.

Сейчас на территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба. Проводится контртеррористическая операция (КТО).

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские военные освободили Загрызово в Харьковской области и Ивановку в ДНР.

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