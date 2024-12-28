По классике: названы самые популярные имена для новорожденных в 2024 году

В Ленинградской области назвали самые популярные имена для новорожденных. Данные приводят в региональном Управлении ЗАГС.

В этом году мальчикам чаще всего давали имена Михаил, Александр и Артем. Таким образом, предпочтения родителей почти не изменились.

Чего не скажешь о девочках. В топе самых популярных остаются София и Ева, а вот Анны уступили третью строчку Василисам.

Любопытно, что в 2024-м петербуржцы и москвичи были едины в своих предпочтениях. В лидерах — София и Михаил.

По традиции назвали и самые редкие имена для новорожденных. У мальчиков это Аристарх, Иннокентий и Савва. Девочек, в свою очередь, родители называли славянскими именами Златослава, Забава и Марфа.