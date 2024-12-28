Город Ростов в Ярославской области будет переименован в Ростов Великий

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 26 0

Владимир Путин подписал соответствующий закон.

Город Ростов в Ярославской области будет переименован в Ростов Великий

Фото: © РИА Новости/Алексей Лебедев

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о переименовании города Ростов в Ярославской области в Ростов Великий. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовых актов.

«Переименовать город Ростов Ярославской области в город Ростов Великий», — говорится в указе.

Ростов Великий — это историческое название этого города. Первое упоминание о нем было обнаружено в 862 году.

Ранее также Совет Федерации одобрил закон о переименовании города. Его 17 декабря приняла Госдума. Правительством закон был поддержан еще летом.

Инициативу о переименовании Ростова в Ростов Великий, как сообщалось ранее, поддержали 58% жителей города старше 14 лет.

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