Город Ростов в Ярославской области будет переименован в Ростов Великий

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о переименовании города Ростов в Ярославской области в Ростов Великий. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовых актов.

«Переименовать город Ростов Ярославской области в город Ростов Великий», — говорится в указе.

Ростов Великий — это историческое название этого города. Первое упоминание о нем было обнаружено в 862 году.

Ранее также Совет Федерации одобрил закон о переименовании города. Его 17 декабря приняла Госдума. Правительством закон был поддержан еще летом.

Инициативу о переименовании Ростова в Ростов Великий, как сообщалось ранее, поддержали 58% жителей города старше 14 лет.