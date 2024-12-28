Врачей освободят от уголовной ответственности за небезопасные услуги

Изменения будут внесены в статью об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В России врачей освободили от уголовного преследования по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Закон о декриминализации медицинской деятельности подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Не распространяется на случаи оказания медицинскими работниками медицинской помощи», — указано в документе.

Речь идет о статье 238 Уголовного кодекса РФ. Наказание предусматривает обязательные работы, а также ограничение или лишение свободы до десяти лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России ужесточится наказание за вооруженный мятеж. Теперь за такое преступление могут приговаривать к пожизненному заключению. Например, при смерти человека во время мятежа. Нижняя планка за такое деяние при этом составит от 15 до 20 лет лишения свободы.

Кроме того, закон исключает право на условно-досрочное (УДО) освобождение для тех, кто был пожизненно осужден за терроризм или вооруженный мятеж.