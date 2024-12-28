Собянин: «Московский предуниверсарий» помогает исполнять мечты тысяч ребят

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 43 0

Проект дает возможность уже в школе стать частью вуза своей мечты. Для самих вузов это потенциал привлечения абитуриентов, а для города является хорошим инструментом повышения качества образования.

Собянин: «Московский предуниверсарий» помогает исполнять мечты тысяч ребят

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Более 10 лет назад в столице начали реализацию проекта «Московский предуниверсарий». Он направлен на обучение старшеклассников на базе ведущих вузов города. О его работе рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

«Для ребят это возможность уже в школе стать частью вуза своей мечты. Для самих вузов — потенциал привлечения мотивированных и хорошо подготовленных абитуриентов, а также дополнительные перспективы профессионального роста преподавателей. Для города — хороший инструмент повышения качества образования», — написал мэр Москвы.

В первый год к проекту присоединились пять вузов, в предуниверсариях которых занимались около 700 ребят. Сейчас у проекта 15 вузов-партнеров, которые приняли на обучение свыше 7,3 тысячи старшеклассников. Обучаться в предуниверсарии может любой московский школьник.

Часть вузов принимают учеников после седьмого класса, некоторые приглашают ребят после восьмого или девятого класса, есть те, кто работает только с десяти- и одиннадцатиклассниками. Им придется успешно сдать вступительные испытания и пройти конкурс.

Предуниверсарии расположены в отдельных зданиях, но в процессе обучения ребята практически еженедельно пользуются инфраструктурой вуза — лабораториями и оборудованием. Среди учителей много преподавателей вузов. А еще время от времени для школьников проходят факультетские дни, когда занятия идут в университетских аудиториях.

Проект показал свою успешность. Учащиеся демонстрируют хорошие результаты на единых государственных экзаменах: средний балл по русскому языку у них составляет 82,9, по математике — 81, физике — 88, биологии — 74,6. Лучший показатель по трем предметам — 252.

«Более 85% выпускников предуниверсариев поступают в высшие учебные заведения по специальностям, соответствующим их профилю обучения. При этом более 40 процентов выбирают вузы, в стенах которых они получили школьный аттестат. "Московский предуниверсарий" помогает исполнять мечты тысяч московских ребят», — заключил Сергей Собянин.

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