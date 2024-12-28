Новогоднюю сказку подарили более 200 детям из новых регионов

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Более 200 детей из новых регионов посетили Кремлевскую елку

Фото, видео: 5-tv.ru

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Кроме праздничного шоу на сцене Кремлевского дворца, гости смогут посетить все самые главные достопримечательности Москвы.

На главное новогоднее представление, Кремлевскую елку, приехали более 200 детей из новых регионов.

В программе у них не только спектакль. Ребята участвуют в интерактивной программе, общаются со сказочными персонажами.

Неповторимую праздничную атмосферу организаторы готовили практически целый год. Например, специально сшили более 200 костюмов, сделали десятки декораций, а елки украсили в русском стиле. Дети признаются, что попасть в эту сказку они мечтали давно.

«Кажется мечта каждого ребенка — попасть на Кремлевскую елку. Моя мечта сбылась! Мне очень нравится, что нас привезли и подарили нам праздник», — отмечает Николай Кривоухов.

«Я хотела увидеть Кремль, Кремлевскую елку. Хотела в саму Москву просто попасть», — делится Мария Бондарчук.

Для гостей из новых регионов в Москве подготовлена большая экскурсионная программа. К примеру, они побывают в Зарядье, на Воробьевых горах и ВДНХ.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов и член центрального штаба президентского движения, депутат Денис Майданов лично доставили в Донецкую народную республику (ДНР), Курскую и Кировскую области подарки для детей в рамках новогодней акции «Елка желаний».

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