Народный фронт исполнил мечты детей в рамках новогодней акции «Елка желаний»

Руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов и член центрального штаба президентского движения, депутат Денис Майданов лично доставили в Донецкую народную республику (ДНР), Курскую и Кировскую области подарки для детей в рамках новогодней акции «Елка желаний». Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Шары с желаниями юных мечтателей Кузнецов снял с новогоднего дерева на форуме «Мы вместе».

«Совсем скоро Новый год, и мы приехали в Макеевку к восьмилетнему Дмитрию, который мечтает о манекене для бокса. Доставили большую коробку», — рассказал он.

Для ребенка подарок оказался настоящим сюрпризом, так как заявку с желанием заполняла его мама. Дима занимается карате, поэтому давно мечтал именно об этом тренажере.

Удалось также исполнить желания других ребят — Артема, Дарьи и Ивана. Они получили в подарок спортивный мат, синтезатор и робота с датчиками.

Благодаря помощи Дениса Майданова осуществилась также мечта школьницы из Курской области Дарьи Казаковой. Певец оставил свой автограф и трогательные пожелания на гитаре, которую так сильно желала девочка.

«Я давно мечтала о гитаре, это настоящее новогоднее чудо», — поблагодарила она.

Народному фронту также удалось исполнить мечту 12-летней Александры Ереминой из Кировской области. Ее история потрясла всю Россию: из-за проблем со здоровьем она вынуждена передвигаться на костылях, однако это не помешало ей совершить героический поступок.

Год назад Еремина увидела, как на незнакомую девушку напал мужчина с ножом. Александра не растерялась и ударила злоумышленника костылем по спине, благодаря чему его задержали.

За храбрый поступок ей вручили награду, и глава Народного фронта пообещал исполнить желания девочки — она хотела получить компьютер и поездку в лагерь «Артек».

Представители организации уже вручили Александре новый ноутбук и пообещали в скором времени исполнить второе желание.

«Елка желаний»

«Елка желаний» — благотворительная акция, которая проводится накануне Нового года в России. На елке висит множество бумажных шариков, на которых написаны мечты детей, живущих на новых территориях России, а также в приграничье — в Курской и Белгородской областях, в частности, дети участников СВО.

В ней участвуют министры, депутаты, сенаторы, общественники и деятели культуры. Причем присоединиться к ним может любой желающий — достаточно зайти на сайт проекта «Елкажеланий.рф» и выбрать, какую мечту хотели бы исполнить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лавров исполнит желания четырех детей в рамках «Елки желаний».