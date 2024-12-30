«Желаю родить детей»: Лариса Долина в Новом году напомнила о семейных ценностях

Гевондян Каринэ
Гевондян Каринэ Эксклюзив 16 0

Лариса Долина пожелала в Новом 2025 году любить и рожать детей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Предыдущий год был полон сюрпризов, но наступивший обещает быть еще более ярким, ведь Змея-2025 не дремлет.

Лариса Долина пожелала в наступившем Новом 2025 году всем влюбиться и родить. Народная артистка РФ убеждена, что змея — это предшественник счастья и благополучия, но главное — быть благодарными за всех уже имеющиеся возможности и никогда не терять надежду в лучшее.

«Я хочу пожелать, чтобы вы не теряли надежду, чтобы все, что не сбылось в предыдущем году — обязательно сбылось в этом; чтобы все у вас было хорошо; чтобы сложилось все так, как вы хотите и как планировали; чтобы было много всего хорошего и интересного. Тот, кто еще не влюбился — желаю влюбиться; тот, кто еще не успел родить детей — рожайте детей. Живите в мире и в счастье», — отметила певица.

К слову, у самой Долиной год выдался трудным: артистка стала жертвой мошенников. В общей сложности она лишилась 180 миллионов рублей. Это ее накопления плюс средства от продажи недвижимости в центре Москвы стоимостью более 100 миллионов рублей.

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