«Приятных людей»: Слава Макаров назвал залог удачного Нового 2025 года

Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 12 0

Слава Макаров пожелал приятных людей в Новом 2025 году

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Предыдущий год был полон сюрпризов, но наступивший обещает быть еще более ярким, ведь Змея-2025 не дремлет.

Певец и телеведущий Слава Макаров выделил две полярно разные сферы жизни — социальную и музыкальную. Он пожелал в Новом  2025 году избирательнее относиться к своему окружению и выбору музыки.

«От всей души поздравляю с Новым годом! Пусть в Новом году будет как можно больше приятных людей в окружении. И слушайте только классные песни!» — посоветовал Макаров.

Сам артист всегда готов покорять новые вершины. Так, в 2024 году он смог окунуться в киноиндустрию — исполнил роль в фильме режиссера Марюса Вайсберга «Конец Славы». По словам телеведущего, кино — это много дублей и долгий, муторный процесс. Как сообщал 5-tv.ru, Макаров был не особенно впечатлен необходимостью по 10-12 раз произносить один и тот же монолог. Тем не менее в следующем году он бы хотел попробовать себя в амплуа злодея.

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