«Счастья, здоровья, благополучия»: Стас Михайлов поздравил с Новым годом

Гевондян Каринэ
Гевондян Каринэ Эксклюзив 13 0

Стас Михайлов пожелал в Новом году быть счастливыми и здоровыми

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Предыдущий год был полон сюрпризов, но наступивший обещает быть еще более ярким, ведь Змея-2025 не дремлет.

Покоритель сердец женской половины нашей страны Стас Михайлов пожелал в Новом 2025 году быть здоровыми и счастливыми, а остальное — и так приложится.

«Поздравляю с новым годом! Счастья, здоровья, благополучия всем», — коротко и по делу добавил автор хита «Все для тебя».

Год кармы для Стаса Михайлова стал неким рывком в карьере. Артист снова начал активно мелькать в инфополе, проводить концерты и даже появляться на красных дорожках. Тяжело не отметить его новый образ, который явно омолодил шоумена и сыграл немаленькую роль в очередном походе на Олимп. Также певец избавился от вредных привычек. Например, в райдере исполнителя больше нет алкоголя.

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