«Все должно быть прилично!» — Зверев рассказал, в чем нельзя встречать Новый год

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 31 0

Сергей Зверев: встречать Новый год нельзя в одежде со змеиным принтом

«Все должно быть прилично!» — Зверев рассказал в чем нельзя встречать Новый год

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Если прогадать с костюмом, то есть риск сильно разозлить покровительницу 2025-го.

Праздновать Новый год нельзя в одежде с принтом в виде чешуи, иначе на это обидится Зеленая Деревянная Змея. Об этом рассказал стилист Сергей Зверев в беседе с изданием «Московский комсомолец».

По словам парикмахера, в новогоднюю ночь нельзя надевать старую и грязную одежду, равно как и встречать праздник в неглиже.

«Все должно быть прилично! Цветовая гамма тоже очень важна. Неоновые оттенки нежелательны: лучше от них при выборе наряда отказаться», — объяснил стилист.

Стоит отдать предпочтение всей палитре зеленого цвета. Также угодить покровительнице 2025 года помогут синий, красный, черный, оранжевый, золотой и коричневый.

Не менее важным фактором является материал изделия. Одежда должна быть из натуральных тканей, поскольку Змея не любит синтетику. При этом ей не понравится костюм или аксессуары, состоящие из кожи, тем более натуральной.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Сергей Зверев ищет способы борьбы с шумными соседями.

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