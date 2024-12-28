Полный вперед: уникальный атомный ледокол «Якутия» передали флоту

Эфирная новость 30 0

В Петербурге состоялась церемония передачи флоту ледокола «Якутия»

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Корабль может в течение семи дней обеспечивать теплом и электричеством небольшой город,

Над «Якутией» подняли российский триколор. В Петербурге состоялась церемония передачи флоту нового атомного ледокола. Относительно небольшая осадка позволит работать ему не только в открытом море, но и в устье крупнейших сибирских рек — Оби и Енисея.

В составе Росатомфлота «Якутия» будет обеспечивать навигацию по Северному морскому пути. Корреспондент «Известий» Александр Тарасенко наблюдал за церемонией поднятия флага, а еще оценил технические особенности корабля великана.

У ледокола «Якутия» сразу два атомных сердца. Мощность одного ядерного реактора составляет 175 мегаватт. При желании корабль может в течение семи лет не заходить в порт или обеспечивать теплом и электричеством небольшой город с населением около ста тысяч человек.

Достоинства «Якутии» можно перечислять долго: 170 метров в длину, это почти два футбольных поля, легкий в управлении, при такой длине способен разворачиваться на месте. В высоту — словно двадцатиэтажный дом и, самое главное, — проламывает льды толщиной в три метра. Это была непреодолимая преграда для атомоходов предыдущего поколения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге спустили на воду «Николая Зубова» — это патрульный корабль, который обладает качествами буксира и ледокола. Он способен проламывать лед толщиной до полутора метров, а на его борту установлена автоматическая артустановка.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
101.68
1.15 106.10
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:10
Больше никакого спама: в России для борьбы с мошенниками ограничили IP-телефонию
20:56
Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму
20:52
Началось на шоу «Выжить в Дубае»: друг Тиммы разоблачил измены Седоковой
20:33
Полный вперед: уникальный атомный ледокол «Якутия» передали флоту
20:12
«Газпром» с 1 января прекратит поставки газа в Молдавию за долги
20:05
Хотят нас услышать: российский телеканал запустил вещание в Сербии

Сейчас читают

Теракт в «Крокусе», «Орешник» и перелом СВО: 10 главных событий-2024
Не отступайте от своих принципов: китайский гороскоп на январь 2025 года
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год