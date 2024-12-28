Полный вперед: уникальный атомный ледокол «Якутия» передали флоту

Корабль может в течение семи дней обеспечивать теплом и электричеством небольшой город,

Над «Якутией» подняли российский триколор. В Петербурге состоялась церемония передачи флоту нового атомного ледокола. Относительно небольшая осадка позволит работать ему не только в открытом море, но и в устье крупнейших сибирских рек — Оби и Енисея.

В составе Росатомфлота «Якутия» будет обеспечивать навигацию по Северному морскому пути. Корреспондент «Известий» Александр Тарасенко наблюдал за церемонией поднятия флага, а еще оценил технические особенности корабля великана.

У ледокола «Якутия» сразу два атомных сердца. Мощность одного ядерного реактора составляет 175 мегаватт. При желании корабль может в течение семи лет не заходить в порт или обеспечивать теплом и электричеством небольшой город с населением около ста тысяч человек.

Достоинства «Якутии» можно перечислять долго: 170 метров в длину, это почти два футбольных поля, легкий в управлении, при такой длине способен разворачиваться на месте. В высоту — словно двадцатиэтажный дом и, самое главное, — проламывает льды толщиной в три метра. Это была непреодолимая преграда для атомоходов предыдущего поколения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге спустили на воду «Николая Зубова» — это патрульный корабль, который обладает качествами буксира и ледокола. Он способен проламывать лед толщиной до полутора метров, а на его борту установлена автоматическая артустановка.