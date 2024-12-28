Путин провел телефонный разговор с Токаевым

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает Кремль.

Главы государств обменялись соболезнованиями в связи самолета Azerbaijan Airlines 25 декабря в казахстанском городе Актау.

В сообщении Кремля также сказано, что к расследованию авиакатастрофы казахстанская правительственная комиссия привлечет специалистов из России, Азербайджана и Бразилии, и оно будет носить «объективный и прозрачный характер».

Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря возле города Актау в Казахстане. Воздушное судно Embraer 190 выполняло рейс по маршруту Баку — Грозный. В авиакатастрофе выжили 32 пассажира. Всего погибли, по последним данным, 38 человек.

На борту было 67 человек, в том числе пять членов экипажа. Среди них было 16 граждан РФ, семь из которых погибли. Остальных девятерых пострадавших, в том числе одного ребенка, доставили в Москву.

Среди пассажиров было 37 граждан Азербайджана, еще шесть из Казахстана и три из Киргизии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и Алиев обсудили крушение самолета под Актау. Российский лидер принес извинения в связи с тем, что трагедия произошла в воздушном пространстве России.