В тюрьме у P. Diddy случился нервный срыв

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 25 0

Daily Mail: Рэпер P. Diddy потребовал медицинскую помощь из-за нервного срыва

Обман раскрылся? В тюрьме у P. Diddy случился нервный срыв

Фото: www.globallookpress.com/Photo Image Press

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Скандальный продюсер решил предпринять еще одну попытку выйти под залог.

Рэпер P. Diddy потребовал предоставить ему в тюрьме медицинскую помощь из-за нервного срыва. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на инсайдера.

Уточняется, что рэпер «умолял» охранников отвести его в тюремную больницу для обследования. В Рождество он заявил, что у него произошел нервный срыв. Однако, по информации инсайдера, так артист хотел, чтобы его выпустили под залог на праздники. В итоге, рэперу пришлось успокаиваться с помощью медитации.

«Ему потребовалось несколько часов глубокого дыхания и концентрации, чтобы выбраться из неприятного состояния, в котором он оказался», — отметил источник.

Ранее 5-tv.ru писал, что против P. Diddy подали новый судебный иск. Помощник рэпера рассказал о шокирующих подробностях. Он утверждает, что ему приходилось обустраивать гостиничные номера под оргии — устанавливать красный свет в комнате, расставлять ведерки со льдом, приносить алкоголь, наркотики, секс-игрушки, мед и детское масло, а затем заметать все следы.

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