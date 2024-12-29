Средняя зарплата россиян в 2024 году увеличилась

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 24 0

За последние десять месяцев показатели по стране демонстрировали рост 8,9% по сравнению с таким же периодом в прошлом году.

Реальные зарплаты в РФ в октябре увеличились на 7,2%

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Реальные зарплаты в России в 2024 году увеличились. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Отмечается, что в октябре показатели увеличились на 7,2%, в сентябре — на 8,4%, в августе — на 7,7%, в июле — на 8,1%, в июне рост составил 6,2%, в мае — 8,8%, в апреле — 8,5%, в марте — 12,9%, в феврале — 10,8%, в январе — 8,5%.

По итогу, за десять месяцев реальная зарплата увеличилась на 8,9% по сравнению с таким же периодом 2023 года.

Ранее 5-tv.ru писал, как можно накопить миллион рублей, получая среднюю заработную плату. Финансист отметил, что есть несколько простых действий, которые помогут сэкономить или отложить деньги. Прежде всего, нужно избавлять себя от спонтанных покупок и прочих дополнительных трат, без которых можно обойтись. Они составляют, как правило, до 15% от совокупных расходов. Также эксперт рекомендует присмотреться к поощрительным программам по платежным картам различных банков. Важно найти реальный кешбэк, а не возврат средств баллами и бонусами.

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