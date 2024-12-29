Кабель в колене: Кристина Асмус рассказала об ужасах после травмы

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 35 0

Кристина Асмус страдает от болей после операции на колени

Кабель в колене: Кристина Асмус рассказала об ужасах после травмы

Фото: Instagram*/asmuskristina

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Несколько недель назад актриса разорвала передние связки колена во время прыжка.

Актриса Кристина Асмус написала в личном блоге, какие страдания ей пришлось пережить после недавней операции. Несколько недель назад во время спектакля девушка разорвала передние крестообразные связки колена.

«Я думала, что хуже самой травмы и первых часов после операции ничего не может быть. Но не тут-то было! Дренаж! (прочесть голосом Гарика из фильма ужасов). Это такая трубка, которая находилась внутри колена и выкачивала ненужную жидкость. И она не то, чтобы на сантиметр внутри, а метра на три, кажется. И протягивают этот кабель по ощущению через весь организм», — написала Асмус в своем блоге в соцсетях.

Травму девушка получила в первые минуты спектакля «Леди Макбет Мценского уезда». В постановке достаточно прыжков, во время одного из них Кристина неудачно приземлилась. Однако ей стоит отдать должное — она не прервала действие, а смогла доиграть его до конца.

Примечательно, что операцию по сшиваю связок ей уже проводили. Как написала Асмус, во второй раз она перенесла ее намного «гаже».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус получила серьезную травму.

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