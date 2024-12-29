Погибшие под Красноярском дети дышали более 10 часов токсичным средством

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Евгения Романова
Евгения Романова 37 0

Вещества могли попасть в организм пострадавших несколькими путями.

Погибшие под Красноярском дети дышали более 10 часов токсичным средством

Фото: Telegram/ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/krksledkom

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Погибшие осенью от отравления дети в Красноярском крае дышали более 10-13 часов токсичным средством. Об этом сообщил руководитель управления криминалистики ГСУ Следственного комитета России по региону Артем Кротов в беседе с ТАСС.

«Установлено постоянное и непрерывное поступление в организм детей токсического средства несколькими путями и возможность токсического воздействия в течение длительного времени. Это все время пребывания в квартире после обработки, вплоть до момента убытия в лечебное учреждение и начала детоксикационной терапии, то есть более 10–13 часов», — сказал он.

Токсическое вещество могло попасть в организм детей путем всасывания через кожу и слизистых при контакте с предметами, одеждой, а также ингаляционным способом и при употреблении воды и еды. В рамках расследования было проведено четыре комиссионные судебно-медицинские экспертизы.

Смертельное отравление семьи в Красноярском крае

О трагедии в селе Красная Сопка Назаровского района Красноярского края, где отравилась семья с четырьмя детьми, стало известно 21 сентября. В этот день около 11 часов утра все члены семьи почувствовали себя плохо и обратились в больницу с признаками пищевого отравления.

Известно, что вечером 20 сентября вся семья употребляла в пищу курицу и пельмени, купленные в местном магазине. Правоохранители сразу начали проверять версию о том, что они отравились пищей.

В результате резкого ухудшения самочувствия шестилетняя девочка и 13-летний мальчик скончались в день госпитализации, 21 сентября. Остальных в тяжелом состоянии авиацией доставили в лечебные учреждения Красноярска и Ачинска. Позднее в больнице скончались еще два ребенка, им было 11 и 12 лет.

Позже стало известно, что в отобранных пробах товаров, которыми питалась семья, не выявили превышения вредных веществ. Кроме того, приоритетной версией причины отравления семьи стал аэрозольный препарат от насекомых. Его следы нашли в проведенных пробах рвотных масс погибших, а потом также на посуде. Сам состав средства от насекомых соответствует заявленному на товаре перечню.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК предъявил обвинение отцу погибших детей после отравления дихлофосом под Красноярском. Мужчина признал вину.

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