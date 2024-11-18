Умер российский художник Сергей Чесноков-Ладыженский

Скончался художник Сергей Чесноков-Ладыженский в возрасте 70 лет. Об этом сообщила его супруга Елена Ржевская в соцсетях.

«Утром, 17 ноября 2024 года, ушел из жизни мой муж, Сергей Чесноков-Ладыженский. Он работал за мольбертом до последнего дня, его творческое наследие еще предстоит оценить и осознать», — написала вдова.

Ржевская подчеркнула, что сейчас проходит выставка «Многоликий Город» в галерее современного искусства Bagratuni Art Gallery. Она была приурочена к 70-летию Чесноков-Ладыженского, но «оказалась посмертной».

Вдова художника пообещала дополнительно сообщить, когда и где состоятся прощание и похороны.

Сергей Чесноков-Ладыженский родился в 1954 году в Москве. В 1983 году он окончил художественный факультет Московского Технологического института (МТИ). Позднее стал профессором Гуманитарно-прикладного института. Работы Чеснокова-Ладыженского хранятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени Эрьзи, музея искусств Морсбройх и концерна Preussag в Германии.

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