Умер российский художник Сергей Чесноков-Ладыженский

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Евгения Романова
Евгения Романова 73 0

Его работы хранятся в Государственной Третьяковской галерее.

Умер российский художник Сергей Чесноков-Ладыженский

Фото: Фото из открытых источников

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Скончался художник Сергей Чесноков-Ладыженский в возрасте 70 лет. Об этом сообщила его супруга Елена Ржевская в соцсетях.

«Утром, 17 ноября 2024 года, ушел из жизни мой муж, Сергей Чесноков-Ладыженский. Он работал за мольбертом до последнего дня, его творческое наследие еще предстоит оценить и осознать», — написала вдова.

Ржевская подчеркнула, что сейчас проходит выставка «Многоликий Город» в галерее современного искусства Bagratuni Art Gallery. Она была приурочена к 70-летию Чесноков-Ладыженского, но «оказалась посмертной».

Вдова художника пообещала дополнительно сообщить, когда и где состоятся прощание и похороны.

Сергей Чесноков-Ладыженский родился в 1954 году в Москве. В 1983 году он окончил художественный факультет Московского Технологического института (МТИ). Позднее стал профессором Гуманитарно-прикладного института. Работы Чеснокова-Ладыженского хранятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени Эрьзи, музея искусств Морсбройх и концерна Preussag в Германии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что французский певец и композитор Шарль Дюмон умер на 96-м году жизни. Он скончался в ночь на понедельник, 18 ноября, в своем доме в Париже. Как уточняется, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

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