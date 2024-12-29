Лавров напомнил о готовности России к переговорам по Украине

Россия остается открытой для переговоров по ситуации на Украине, но на определенных условиях. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью ТАСС.

«Со своей стороны хотел бы особо акцентировать, что речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях, которые должны устранить первопричины конфликта и в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения», — подчеркнул министр.

В первую очередь, по словам Лаврова, необходимо понимать, с кем и о чем вести переговоры по Украине.

Также глава МИД напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что переговоры должны проходить с учетом сложившейся действительности.

На днях председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что переговоры между Украиной и Россией состоятся в 2025 году и будут непростыми.

По словам Матвиенко, российская сторона готова идти на компромиссы, но от основных условий не будет отказываться «ни на йоту». Политик подчеркнула, что есть возможность для прекращения конфликта при соблюдении обозначенных требований РФ. Вместе с тем председатель Совфеда напомнила: Москва готова сесть за стол переговоров в любое время.

Москва и Киев в ходе конфликта предприняли несколько попыток переговоров, последняя из которых состоялась в Стамбуле 29 марта 2022 года. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.

Позднее Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент* Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия, по словам Владимира Путина, готова вести переговоры с любым легитимным лидером Украины.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.