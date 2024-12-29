Новогодний фестиваль «Ледовая Москва» стартовал в Парке Победы

Новогодний фестиваль «Ледовая Москва. В кругу семьи» стартовал в Парке Победы на Поклонной горе. В этом году он проходит в юбилейный, десятый раз, а его тема — «Инженеры России».

На площадке фестиваля созданы образы самых востребованных инженерных профессий и множество интерактивных ледовых скульптур для памятных фото посетителей.

«Мы создали скульптуры, которые рассказывают об инженерах в креативном, неожиданном ракурсе. И программа, которая происходит на сцене, также посвящена инженерам России. Это действие происходит прямо на заводе», — пояснил режиссер и автор фестиваля «Ледовая Москва» Александр Ковтунец.

Он добавил, что цель организаторов — сделать так, чтобы каждый посетитель, пришедший на площадку «Ледовой Москвы», мог не просто посмотреть на ледовые скульптуры, но и почувствовать тепло, любовь, заботу и «определенные нюансы», связанные с заботой о человеке.

Фестиваль «Ледовая Москва. В кругу семьи», рассчитанный на семейный и детский досуг в новогодние праздники, пройдет с 29 декабря по 12 января. На большой сцене трижды в день будет идти новогодняя танцевальная шоу-программа, а по вечерам — ледовый open-air.

Организатор мероприятия — общенациональная программа «В кругу семьи» при поддержке Департамента культуры города Москвы и Госкорпорации «Ростех».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в новогодние праздники выйдет в прокат семейный фильм «Финист. Первый богатырь».