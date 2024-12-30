Также артиллеристами был нанесен удар по пункту управления беспилотниками ВСУ.

Расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные артиллерийские установки Krab и AS-90, пункт управления БпЛА, а также пехоту ВСУ. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Российские разведчики при помощи беспилотников обнаружили новые цели и передали координаты на пункт управления. После этого артиллеристы нанесли удары.

Кадры объективного контроля подтверждают: все цели были уничтожены.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.