Расчет пушки «Гиацинт-С» уничтожил установки Krab и AS-90. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 30 0

Опубликовано видео, как расчет пушки «Гиацинт-С» уничтожил установки Krab и AS-9

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Курская область Спецоперация

Также артиллеристами был нанесен удар по пункту управления беспилотниками ВСУ.

Расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные артиллерийские установки Krab и AS-90, пункт управления БпЛА, а также пехоту ВСУ. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Российские разведчики при помощи беспилотников обнаружили новые цели и передали координаты на пункт управления. После этого артиллеристы нанесли удары.

Кадры объективного контроля подтверждают: все цели были уничтожены.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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