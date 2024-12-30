«Больше никаких экспериментов»: почему Волочкова стала носить парики

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Евгения Романова
Евгения Романова 27 0

Волочкова вынуждена носить парики после неудачного наращивания волос

«Больше никаких экспериментов»: почему Волочкова стала носить парики

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Балерина отметила, что такие волосы укладывать не нужно.

Российская балерина Анастасия Волочкова вынуждена носить парики после неудачного наращивания своих волос. В этом она призналась сама, ее слова передает издание 7Дней.ru.

«Когда наращивала волосы, потом сняла их вместе со своими. Поэтому решила больше никаких экспериментов не проводить. У меня по природе волосы достаточно тонкие. Когда на них нарастили огромное количество прядей, они утяжелили мои родные волосы», — поделилась танцовщица.

При этом Волочкова подчеркнула, что после такой ситуации долгое время восстанавливала свои волосы. Сейчас она пользуется париками, но к ним пока не привыкла. Хотя, отметила балерина, такие волосы укладывать не нужно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова рассказала об отношениях с голливудским актером Джимом Керри. Их роман возник в 2003 году, но до этого пара успела пережить трогательный момент. Причем в результате ее отношения с Керри не завершились. Так, три года назад актер прислал в Москву подарок для дочки балерины. В той коробке были куклы для девочки.

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