В Белоруссии заочно приговорили комика Вячеслава Комиссаренко к шести годам

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Евгения Романова
Евгения Романова 14 0

Уголовное дело против юмориста рассматривалось в суде в порядке специального производства.

В Белоруссии заочно приговорили комика Вячеслава Комиссаренко к шести годам

Фото: Instagram*/slavakomissarenko

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Минский городской суд заочно приговорил стендап-комика Вячеслава Комиссаренко к шести годам лишения свободы за оскорбление и клевету в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщило белорусское агентство «БелТА».

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Минский городской суд назначил Вячеславу Комиссаренко наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима», — говорится в материале.

Уголовное дело против Комиссаренко рассматривалось в суде в порядке специального производства. В частности, комик признан виновным по статьям «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни», «Клевета в отношении президента Республики Беларусь» и «Оскорбление президента Республики Беларусь».

Следственный комитет Белоруссии еще 15 августа начал заочное производство уголовного дела против юмориста. При этом сам Комиссаренко давно переехал в Москву, получил российское гражданство, а с начала проведения специальной военной операции на Украине он путешествует по миру и не приезжает в постсоветские страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд заочно вынес приговор телеведущей Татьяне Лазаревой**. На заседании рассматривалось дело по статье об оправдании терроризма.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ*

** — признана в России иноагентом, включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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