Мирные герои: Владимир Путин отметил госнаградами многодетные семьи России

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 51 0

Президент РФ Владимир Путин отметил госнаградами многодетные семьи России

Мирные герои: Владимир Путин отметил госнаградами многодетные семьи России

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

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В указе упомянуты жители 19 регионов страны.

Президент России Владимир Путин присвоил государственные награды многодетным семьям из 19 регионов страны. Данный указ главы государства был опубликован на официальном портале правовых актов.

«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание „Мать-героиня“ Бобровой Светлане Николаевне, Санкт-Петербург, Гордиенко Людмиле Анатольевне, Воронежская область, Куклиной Галине Авдалионовне, Владимирская область, Сапелкиной Елене Павловне, Тверская область», — говорится в указе.

Орденом «Родительская слава» были награждены семьи из Чувашской республики, Рязанской и Свердловской областей, Башкортостана, Санкт-Петербурга и Москвы.

Кроме того, медалью ордена «Родительская слава» награждены многодетные ячейки общества из Архангельской, Иркутской, Воронежской, Костромской, Орловской, Курганской, Ростовской, Рязанской и Тамбовских областей. А также семьи из Северной Осетии, Республики Алтай, Башкортостана, Татарстана, Чувашии и Москвы.

Ранее 5-tv.ru писал, что министр обороны РФ Андрей Белоусов созвонился с детьми участников СВО, чьи желания исполнит в рамках «Елки желаний».

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