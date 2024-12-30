«Семья набирает обороты»: новая жена бывшего мужа Бородиной подвела итоги года

В следующем году бывший муж Ксении Бородиной и новая молодая супруга станут родителями.

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров и его нынешняя жена Валерия в следующем году станут родителями. Будущая мама поделилась эмоциями по этому поводу и подвела итоги уходящего, 2024 года в личном блоге.

По словам Валерии, нынешний год стал судьбоносным для нее, так как она стала «невероятно счастливой замужней женщиной». Девушка пообещала всегда быть опорой Омарова.

«Наша семья только набирает обороты. В 2025 году мы станем родителями, и это — самое большое чудо в моей жизни. Я даже не могла представить, что все произойдет именно так», — поделилась Валерия.

Также она рассказала об эмоциях, которые испытала, узнав о беременности. Это произошло через несколько недель после возвращения из свадебного путешествия.

«Симптомов, кроме предчувствия, у меня не было. Даже первый тест оказался бракованным и показал одну полоску. Но мое упрямство не дало мне успокоиться. Спустя еще час я сделала три теста, и их результат был ярким и точным», — рассказала Валерия.

Она добавила, что Омаров, узнав о ее беременности, был счастлив. И это чувство в их семье с каждым днем становится все сильнее. Девушка уверена: это только начало большой истории.

На днях беременная жена Омарова высмеяла его чрезмерную страсть к порядку. Девушка выложила на своей странице в соцсетях видео, на котором бизнесмен в ресторане скрупулезно раскладывает на диване свои вещи. После того, как он закончил, Валерия шутливо спросила, могут ли они начинать есть или для начала необходимо разложить и ее вещи.

«Когда муж по гороскопу Дева, нужно, чтобы везде была идеальная чистота!» — пояснила Валерия.

Также она отметила, что опоздание, даже незначительное, способно вывести бизнесмена из себя. Омаров согласился с тем, что не терпит беспорядка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер Николай Сердюков сделал предложение телеведущей Ксении Бородиной. Звезда ответила «да». Этой радостной новостью она поделилась в своих социальных сетях.