Четыре человека пострадали в результате ДТП на западе Москвы

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 18 0

На улице Маршала Василевского столкнулись два автомобиля.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием двух иномарок на западе Москвы. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел на улице Маршала Василевского. 30 декабря, ориентировочно в 23:00, на дороге столкнулись иномарки BMW и Mercedes. Согласно предварительной информации, в аварии пострадали четыре человека. Об их состоянии пока ничего не известно. На месте работают оперативные службы.

Ранее 5-tv.ru писал, что 28 декабря около 30 легковых автомобилей и грузовиков столкнулись на трассе под Бийском. Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, видимость из-за метели была практически нулевая. Машины врезались друг в друга по цепной реакции. Сразу после аварии на трассе скопилась гигантская пробка. Было организовано реверсивное движение. Данных о пострадавших нет. Водителям же, которые чудом избежали массовой аварии, сотрудники Госавтоинспекции предлагали переждать непогоду на специальных стоянках. Такие всегда есть вдоль трассы.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
101.68
1.15 106.10
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:45
«Пока не успеваю»: актер Панфилов не находит времени на общение с детьми
0:20
Четыре человека пострадали в результате ДТП на западе Москвы
23:55
«Это его последний отпуск»: Ди Каприо поплатился за отпуск с юной красоткой
23:30
Семеро подростков пострадали в результате взрыва бомбы в ЛНР
23:05
Результаты расследования крушения самолета AZAL в Актау представят через 30 дней
22:42
Будьте бдительны: врач рассказала кому ни в коем случае нельзя есть ананасы

Сейчас читают

SHAMAN встретился с юной поклонницей из ЛНР в рамках акции «Елка желаний»
Россия вернула 150 своих военнослужащих в рамках обмена пленными с Украиной
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год