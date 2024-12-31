Готова поменять паспорт: актриса Николаева боится своего возраста

Артистка признается, что цифра 41 ее пугает.

41-летняя актриса Елена Николаева комплексует из-за своего возраста. В этом она призналась журналу «Караван историй».

«Меня всегда пугали цифры 40, 41. Я знаю очень многих моих коллег, которые спокойно их воспринимают, а я не могу. Когда спрашивают, сколько мне лет я такая: „Ой…“ Как будто блок стоит», — заявила Николаева.

Актриса признается, что она до сих пор чувствует в себе юношеский задор и, вообще, внутренне ощущает себя гораздо моложе, как минимум лет на десять. Чтобы подтвердить это Николаева даже готова пойти на обман, изменив свой паспорт.

«Я хочу поменять паспорт на минус десять лет. Не шучу. Абсолютно не чувствую себя на свой возраст», — отметила актриса.

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