Готова поменять паспорт: актриса Николаева боится своего возраста

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 25 0

Актриса Николаева хочет поменять паспорт

Готова поменять паспорт: актриса Николаева боится своего возраста

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Артистка признается, что цифра 41 ее пугает.

41-летняя актриса Елена Николаева комплексует из-за своего возраста. В этом она призналась журналу «Караван историй».

«Меня всегда пугали цифры 40, 41. Я знаю очень многих моих коллег, которые спокойно их воспринимают, а я не могу. Когда спрашивают, сколько мне лет я такая: „Ой…“ Как будто блок стоит», — заявила Николаева.

Актриса признается, что она до сих пор чувствует в себе юношеский задор и, вообще, внутренне ощущает себя гораздо моложе, как минимум лет на десять. Чтобы подтвердить это Николаева даже готова пойти на обман, изменив свой паспорт.

«Я хочу поменять паспорт на минус десять лет. Не шучу. Абсолютно не чувствую себя на свой возраст», — отметила актриса.

Ранее 5-tv.ru писал, как жена Александра Петрова справилась с волной критики. До брака с Викторией Антоновой звезда сериала «Полицейский с Рублевки» встречался с актрисой Стасей Милославской. Многие ожидали, что спустя некоторое время пара объявит о женитьбе. Однако возлюбленные резко расстались. Спустя всего пару месяцев Петров признался, что тайно женился на другой.

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