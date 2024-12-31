Ким Чен Ын поздравил россиян с грядущими праздниками

Кроме того, лидер КНДР обратился лично к президенту РФ Владимиру Путину.

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительное сообщение президенту России Владимиру Путину, военнослужащим нашей страны и всем россиянам в связи с наступающим Новым годом. Текст письма опубликован на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Владимира Путина глава КНДР называет «самым близким другом и товарищем».

«Товарищ Ким Чен Ын, тепло поздравляя Путина — самого близкого друга и товарища с Новым годом, от себя лично, от имени корейского народа и всех солдат и офицеров вооруженных сил Республики послал горячие поздравления братскому российскому народу, всем военнослужащим отважной российской армии», — значится в сообщении.

Ким Чен Ын пожелал, чтобы следующий год стал годом победы для России. Глава КНДР выразил надежду, что наша страна одержит верх над неонацистами на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ким Чен Ын сделал подарок 100-летней бабушке. Председатель КНДР послал женщине О Гым Сун, проживающей в селе Чхоин, стол. В сообщении официального информационного органа страны — ЦТАК — отмечается, что бабушку торжественно поздравляли земляки вместе с членами правящей партии страны.