Мир между Россией и Украиной, Трамп и Ближний Восток: прогноз на 2025 год

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Евгения Романова
Евгения Романова 26 0

FT: Украина в 2025 году подпишет мирный договор с отказом от территорий

Мир между Россией и Украиной, Трамп и Ближний Восток: прогноз на 2025 год

Фото: www.globallookpress.com/Thomas Trutschel

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Откажется ли Киев от территорий, которые освободили военные РФ?

Украина в 2025 году может подписать мирный договор с Россией, отказавшись при этом от потерянных территорий, но это произойдет не без участия США. Такие прогнозы дает газета Financial Times на грядущий год.

Завершение конфликта

Как предполагает издание, Киев может пойти на мир с Москвой. Президент* Незалежной Владимир Зеленский может согласиться на фактический (не юридический) контроль России над освобожденными РФ территориями. И это может произойти в обмен на гарантии безопасности от Европы при поддержке Соединенных Штатов.

Трамп снова в Белом доме

Что касается набравшего большинство голосов на выборах президента США Дональда Трампа, то предполагается, что он после инаугурации может начать новую тарифную войну. В частности, политик наложит пошлины в размере не менее 10% на половину импорта Штатов к концу 2025 года. Тогда это негативно скажется на торговых отношениях с Китаем, Мексикой и Канадой.

Конфликт на Ближнем Востоке

Судя по прогнозу издания, Израиль может нанести удар по ядерным объектам Ирана в 2025 году. Однако для осуществления таких действий, вероятно, понадобятся согласие и поддержка США. Трамп при этом будет избегать эскалации конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому выгоден энергетический кризис. Недавно фьючерсы на голубое топливо подскочили на 5%, это максимальный показатель за неделю.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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