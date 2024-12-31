«По щелчку!» — IVAN пожелал в Новом году мечтать и планировать

Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 2 0

IVAN пожелал в Новом году мечтать и планировать

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кроме того, певец выделил два главных момента в жизни каждого.

Легкости в реализации планов в Новом 2025 году пожелал певец IVAN (Александр Иванов).

«Друзья мои! Всем, привет! Я поздравляю вас с Новым годом! Главное — будьте счастливы! Главное — будьте здоровы! Мечтайте, планируйте! Пускай ваши мечты и все планы будут сбываться по щелчку пальцев! С Новым годом, дорогие!» — подчеркнул он в специальном видеообращении для 5-tv.ru.

Уходящий год уже подарил IVAN и его семье исполнение мечты.

Как сообщал 5-tv.ru, он с супругой наконец купил в квартиру в Москве, и теперь начало Нового года у них точно будет связан с приятными хлопотами — обустройством их уютного дома.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
101.68
1.15 106.10
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:26
Мир между Россией и Украиной, Трамп и Ближний Восток: прогноз на 2025 год
14:04
Снежный Новый год: когда в Москву придет настоящая зима
13:46
Путин поручил повысить рождаемость в 2025 году
13:22
Покорим зиму: с чем носить угги и валенки в этом сезоне
13:03
ВСУ ударили по больнице в Алешках и сожгли школу в Новой Каховке
12:45
Шагает по стране: кто первым и последним встретит новый 2025 год в России

Сейчас читают

«Лучший подарок — деньги»: Наталья Подольская рассказала об отношении детей к Деду Морозу
Частая проблема: как избавиться от боли в пояснице и шее во время путешествий
SHAMAN встретился с юной поклонницей из ЛНР в рамках акции «Елка желаний»
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год