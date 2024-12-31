Требовала секретности: как готовили новогоднее обращение Бориса Ельцина

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Кристина Дегтярева
Кристина Дегтярева 19 0

Фотокорреспондент Феклистов: новогоднюю речь Ельцина готовили в секретности

Требовала секретности: как готовили новогоднее обращение Бориса Ельцина

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

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Речь экс-президента пришлось записывать днем.

Знаменитая новогодняя речь об уходе в отставку бывшего президента России Бориса Ельцина требовала большой подготовки и даже секретности. Об этом рассказал его фотокорреспондент Юрий Феклистов.

Он отмечает, что подготовку речи Ельцина вели в строгой секретности, чтобы предотвратить утечку информации.

«Обычно записывали обращение заранее, за два-три дня в Кремле. Выставляется свет, елка, оборудование тяжелое, и это все снимается, в этом никакой секретности нет. А потом запись пускают в эфир уже в ночь с 31 на 1 января. В этот раз это было снято днем», — рассказал Феклистов.

Текст обращения, как выяснил позже фотограф, написал Ельцину бывший советник президента Валентин Юмашев. Сегодня же все вспоминают ее как «я устал, я ухожу». Хотя такого в тексте, конечно, не было.

Новогоднее обращение Ельцина «дорогим россиянам» ознаменовало новую эпоху. Да и для его жизни это означало перемены. Фотограф рассказывает, что Наина Ельцина, супруга экс-президента, плакала от радости из-за того, что с ее мужа свалился груз ответственности.

Как отмечает журналист, которому удалось поработать с бывшим лидером страны больше десяти лет, после ухода с поста он занялся своим здоровьем и даже совершил несколько путешествий.

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