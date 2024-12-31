Собирал данные: 82-летнего жителя Литвы обвинили в «шпионаже» в пользу РФ

Мужчина преклонного возраста якобы контактировал с российской разведкой.

Генпрокуратура Литвы обвинила 82-летнего гражданина страны в шпионаже в пользу России. Речь идет о бывшем консерваторе Эдуардасе Мановасе, который в 2011 году участвовал в выборах в местные органы власти, сообщает портал Delfi.

Уточняется, что уголовное дело с обвинительным актом в отношении Мановаса передано в апелляционный суд Литвы с просьбой о передаче дела в вильнюсский окружной суд.

По версии следствия, обвиняемый якобы на протяжении длительного времени собирал данные для российской военной разведки за материальное вознаграждение.

Задержали мужчину преклонного возраста еще в начале 2024 года, а в декабре генпрокуратура Литвы завершила предварительное расследование уголовного дела в отношении него. Сейчас Мановас арестован.

В мае по обвинению в связях с Россией задержали 64-летнего жителя Великобритании. Ему предъявили обвинение в совершении преступления, противоречащего одной из статей закона о национальной безопасности Великобритании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что австралийскую военнослужащую Киру Королеву и ее супруга Игоря задержали по подозрению в шпионаже для России. По данным Федеральной полиции Австралии, во время службы в армии страны Кира намеренно взяла отпуск для поездки в Россию, а ее муж остался, чтобы через компьютер переслать ей секретную информацию, касающуюся национальной безопасности.