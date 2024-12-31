Уголовное дело возбуждено после смертельного ДТП с автобусом под Петербургом

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 37 0

В аварии погиб водитель легкового автомобиля, выехавший на встречную полосу.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Уголовное дело возбуждено по факту столкновения легкового автомобиля и автобуса во Всеволожском районе Ленобласти, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) РФ.

«По данному факту следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Смертельное ДТП произошло днем 31 декабря на Приозерском шоссе в деревне Вартемяги. Легковой автомобиль Datsun выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом. В результате водитель легковушки погиб, шесть пассажиров автобуса, включая одного ребенка, получили травмы. Двое из них были госпитализированы.

«Очевидно, машину занесло, водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. В результате машина загорелась, водитель от полученных травм скончался», — сообщил корреспондент Павел Панов с места происшествия.

Предположительно, легковой автомобиль занесло из-за воды и наледи, которые покрывали полосу движения в месте аварии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре человека пострадали в результате ДТП с участием двух иномарок на западе Москвы.

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