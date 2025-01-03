Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 января

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 6 по 12 января 2025 года.

Благодаря продолжающемуся прохождению дневного светила по земному практичному пространству Козерога, потребность в прочной и устойчивой почве под ногами по-прежнему актуальна.

Источник сил и энергии направлен на достижение целей, обретение авторитета и уважения в обществе. Планирование, целеполагание и соблюдение порядка — это то, что поможет успешно вписаться в любую структуру и получать поддержку от более высокопоставленных лиц.

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Развивайте профессиональные качества и демонстрируйте другим, что на вас можно положиться. Не отказывайтесь от общения с друзьями. Их поддержка повысит шансы на то, что этот период будет позитивным и полезным.

Женщины могут рассчитывать на интересное знакомство в кругу друзей. Такую пару объединят общие интересы и увлечения. С течением времени из дружбы вполне могут возникнуть романтические отношения, основанные на взаимопонимании.

Доброе влияние Урана открывает дорогу для участия в коллективной деятельности и совместного создания креативных проектов. Это позволит быстрее обрести востребованность в социуме, проявить себя как искусного изобретателя и реформатора.

В начале недели самая активная и воинственная планета Марс, будучи в попятном движении, возвращается в эмоциональный и кардинальный знак Рака. С одной стороны, это дает возможность вырваться из привычных условий и побороться за свои интересы и территорию, выстроить личные границы, проработать негативные эмоции. Ведь сейчас поставлена задача разобраться в себе, выработать этику по отношению к близким людям.

С другой стороны, любые глубинные личностные изменения могут пройти болезненно и чувствительно. Поэтому сейчас хорошее время, чтобы пройти сеансы психотерапии, курс расслабляющего массажа или спа-процедур.

Необходимо проявлять активную заботу о родителях, детях и родственниках. На пользу пойдет возврат к тренировкам, особенно водным видам спорта.

Если вы давно собирались затеять ремонт, перепланировку дома или участка, решить вопросы безопасности жилища или офиса, то воплощение ваших планов приведет к желаемым результатам.

А вот новые проекты, особенно требующие инициативности и долгосрочности, а также сделки с недвижимостью и землей, не рекомендуется начинать в этот период.

8 января планета разума и коммуникации — Меркурий, усиливает знак Козерога. По астрологической символике, среда проходит под покровительством Меркурия, а значит наступает удачное время деловой активности и выработки стратегии на будущее.

Благодаря трудолюбивому уму и цепкому аналитическому мышлению можно добиться высот в политике, бизнесе, медицине, науке. Функции памяти также улучшаются и способствуют восприятию и запоминанию информации, обучению и штудированию профессиональных тем.

Возможно быстро вникать в суть дела и отделять зерна от плевел. Полезно на этой неделе изучить инструменты достижения цели, обращаться к руководству за поддержкой и советом, подавать документы в официальные инстанции.

Рождество Луна встречает в фазе роста под покровительством Марса и полна энергии. Взгляд на мир весьма оптимистичен и позволяет заняться любимыми делами. Это наиболее благоприятное время для бурной деятельности, так как сосредоточиться и усидеть на месте сложно.

В приоритете активный отдых, а вечером можно посидеть у костра или камина, зажечь свечи и насладиться празднованием в кругу близких людей.

Овен — гороскоп

Овнам звезды окажут благотворное влияние на финансовую и профессиональную сферу. Повышение самоуверенности и самооценки позволит завоевать популярность и авторитет в обществе, а также сулит стабильность в отношениях с руководящим составом.

Чтобы получить надежный результат своей деятельности, от вас потребуется рациональный подход и четкое планирование.

Велики шансы на получение премии или карьерный рост с повышением зарплаты. У вас сейчас хороший повод для приобретения престижных статусных вещей и деловых аксессуаров.

Телец — гороскоп на неделю

Перед Тельцами открываются блестящие возможности для масштабных действий. Искра авантюризма влечет в дальние страны и побуждает к получению нового опыта. Командировки и дальние поездки сулят успех.

Поверьте в свои силы, расширяйте мировоззрение и зону комфорта. Зарядиться энергией поможет посещение мест силы, спортивных соревнований, мероприятий с научным уклоном.

Пообщайтесь с мудрыми и авторитетными людьми. Возможно среди них вы встретите своего Гуру.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы наполнены энергией и ощущением духовной зрелости. Проницательность и стрессоустойчивость выведут вас победителем из любой ситуации.

Побалуйте себя премиальным отдыхом и новыми впечатлениями. Потратив на досуг даже круглую сумму, вы пополните эмоциональный ресурс, увеличите жизнестойкость организма, укрепите нервную систему.

Звезды же обещают обретение ранее неизвестных источников дохода и выгодное инвестирование имеющихся средств.

Рак — гороскоп на неделю

Раки могут внести свою лепту в общее дело благодаря участию в коллективной деятельности или социальных мероприятиях. Уникальные возможности открываются для реализации таланта и продвижения идей.

При общении с окружающими людьми проявите дружелюбие и альтруизм. Вам представится возможность обновить в нужном ключе отношения с личными или деловыми партнерами, заручиться дружеской поддержкой и прочувствовать силу командного духа.

Удачу и новые направления приносит консультационная и юридическая деятельность.

Лев — гороскоп на неделю

У Львов получится осуществить серьезные планы в сфере бизнеса, работы или трудоустройства, строительства, ремонта, организовать собственное дело. Приветствуется закладка фундамента под долгосрочный проект.

Вы настроены на ответственное и добросовестное отношение к работе. Перед вами открываются возможности проявить себя как профессионал и получить шанс продвинуться по службе.

Вы способны своим примером вдохновить людей на достижение целей и решать сложные задачи.

Дева — гороскоп на неделю

Девам стоит следовать зову души в творческих порывах и щедро делиться позитивом с миром. Вы и сами почувствуете рост оптимизма, настрой на воплощение в жизнь самых смелых и даже авантюрных планов.

Хорошие возможности открываются через публичные выступления, участие в международных и светских мероприятиях, а также рекламных кампаниях.

Встречи с деловыми партнерами и свидания лучше назначать в респектабельных местах.

Весы — гороскоп на неделю

Весам все важные решения по использованию финансовых потоков предпочтительнее принимать на семейном совете, особенно касающиеся приобретения недвижимости и земли. Так придет интуитивное понимание, как и куда инвестировать на выгодных условиях.

Успехом увенчается ремонт жилья, оформление страховки на дом или бизнес. Также намечается продуктивный период исцелиться от психологических травм, обрести душевную стабильность и взять контроль над эмоциями в свои руки.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы, окружайте себя людьми, с которыми вам легко и интересно. Во взаимоотношениях для вас сейчас в приоритете обмен информацией и налаживание полезных связей.

Деловых партнеров можно привлечь к совместным проектам и культмассовым мероприятиям. Чтобы произвести впечатление на противоположный пол, проявите интеллектуальные способности и талант красноречия.

В процессе коммуникации прибегайте к занимательным притчам, забавным историям и философским изречениям.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам поддерживать жизненный тонус поможет простое следование здоровому образу жизни, закаливание, прогулки на свежем воздухе, избавление от вредных пищевых привычек.

Включите в рацион продукты, богатые витаминами и минералами. Полезно посвятить время решению бытовых вопросов. Выгодной окажется покупка техники, предметов декора и интерьера, косметики и БАДов.

Также перед вами открываются хорошие возможности в профессиональной сфере и по месту работы. Ожидаемо повышение заработной платы.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам неделя сулит веселье и удовольствие. Наполните жизнь развлечениями, занимательным досугом с детьми, романтическими приключениями и творческой деятельностью.

Вы производите впечатление уверенного и самодостаточного человека. К тому же амбиции сподвигают вас занимать передовые места и быть в центре внимания.

Забудьте о серьезности. Яркая самопрезентация, участие в выставках и праздничных мероприятиях принесут легкие успехи и победы.

Водолей — гороскоп на неделю

У Водолеев в доме преобладает гармоничная и душевная атмосфера, способствующая проведению досуга с членами семьи, занятию творчеством и искусством. Можно продумать ландшафтный дизайн участка или украсить свое жилище цветами и растениями.

Контакт с водой, природой, музыкой помогает обретению душевного покоя. Занятия медитативными практиками и психологией облегчат доступ к подсознательным установкам.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, найдите время предаться мечтам и раздумьям. В подобном состоянии вы способны пропускать сквозь себя ритмы космоса и получать инсайты.

Также в процессе совместного творчества с друзьями и коллективами единомышленников вас могут посетить инновационные идеи.

Независимость от чужого мнения и умение дать мудрый совет делает вас интересным собеседником и желанным гостем на общественных мероприятиях.

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